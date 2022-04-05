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Aktüel Terör örgütü PKK'ya ait sığınaklarda ele geçirilenler şoke etti!
Aktüel

Terör örgütü PKK'ya ait sığınaklarda ele geçirilenler şoke etti!

Tunceli Valiliği, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen 5 sığınakta çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-04-05 23:38:00 -
Terör örgütü PKK'ya ait sığınaklarda ele geçirilenler şoke etti!

Tunceli kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanılan 5 sığınak imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren Kış-23 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu kapsamında il kırsalında operasyon düzenledi.

PKK'ya ait 5 sığınak tespit edildi

Ormanlık alanda arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 5 sığınak tespit etti.

Sığınaklarda yapılan aramalarda, büyük LPG tüpü, 13 pil bloğu, 6 güneş paneli, akü, uyku tulumu, battaniye, sırt çantası, 10 metre branda, 2 testere ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

 

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