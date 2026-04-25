Keban’da bahar tablosu: Göl kıyısında kartpostallık manzaralar
Baharın gelişiyle Keban Baraj Gölü ve çevresindeki köyler kartpostallık görüntüler sunuyor.
Keban Baraj Gölü çevresinde baharın gelişiyle birlikte doğa adeta yeniden hayat buldu.
Kış aylarının ardından havaların ısınmasıyla bölgedeki ağaçlar yeşerirken, ortaya çıkan manzara görenleri hayran bırakıyor.
Göl çevresinde yeşilin farklı tonları hakim olurken, suyun sakinliği ile birleşen doğal güzellikler eşsiz manzaralar oluşturdu.
Fotoğraf sanatçısı Murat Polat, Kovancılar ilçesi Yeşildere köyü mevkiinde baraj gölünü, canlanan doğayı ve günbatımını dron ile görüntüledi.
