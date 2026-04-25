Ela Rumeysa Cebeci hakkında flaş gelişme Tahran'dan Siyonist medyasına yalanlama: İran Meclis Başkanı üzerinden algı operasyonu Yobaz CHP'nin karşı çıkarken Avrupa bile çocukları koruyor! Bessent itiraf etti: Doların patronu sömürü ağını genişletiyor Vatandaş kan ağlarken BM yine "memnuniyet" masalı okudu! Lübnan'da katliam durmuyor, sözde barış örgütü kağıt üstünde "ateşkes" kutluyor! Paşinyan, Ermenileri uyardı: Yok oluruz Siber Vatan’da gövde gösterisi! Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu NATO tatbikatında! 1915 olayları üzerinden siyasi rant devşirme çabalarına Ankara'dan sert cevap: "Meseleyi kirli hesaplarınıza alet etmeyin!" Boşuna CHP’nin arka bahçesi demiyoruz! Zabıta müdürünü ADD’ye başkan yaptılar İsrail askerleri parçaladı: İtalyan askerleri yenisini koydu
Deprem fırtınası! O bölge 17 kez sallandı

Akdeniz’de son bir haftadır artan sismik hareketlilik devam ediyor. Girit Adası açıklarında meydana gelen depremler bölgede endişe yaratırken, son 24 saatte 3.6 büyüklüğünün üzerinde 17 sarsıntı kaydedildi.

5.9’LUK DEPREMİN ARDINDAN SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

Girit Adası çevresinde dün sabah saatlerinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürüyor. Aynı gün saat 11.58’de 5.0 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

EN SON DEPREM GECE SAATLERİNDE MEYDANA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre bölgede son deprem bu gece saat 04.47’de meydana geldi. Yaklaşık 4.96 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntının büyüklüğü 3.8 olarak ölçüldü.

SARSINTILAR TÜRKİYE KIYILARINDA DA HİSSEDİLDİ

Girit açıklarında meydana gelen depremlerin bir bölümü Türkiye’de de hissedildi. Özellikle Muğla’nın Datça ilçesinde vatandaşlar sarsıntıları hissetti.

23 Nisan'da moral desteği Depremzede çocuklara bedava döner dağıttı
23 Nisan'da moral desteği Depremzede çocuklara bedava döner dağıttı

Yerel

23 Nisan'da moral desteği Depremzede çocuklara bedava döner dağıttı

Son dakika! Ege'de korkutan deprem!
Son dakika! Ege'de korkutan deprem!

Gündem

Son dakika! Ege'de korkutan deprem!

Adıyaman'da deprem meydana geldi!
Adıyaman'da deprem meydana geldi!

Yerel

Adıyaman'da deprem meydana geldi!

