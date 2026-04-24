4 metresi olan Özkan Yalım hakkında skandal iddia: 2 tane de erkek sevgilisi varmış!

Daha önce “Epstein Olayı'nın Uşak'ta yaşandığını” söyleyen Uşaklı gazeteci Nurullah Çavuşoğlu, gündeme bomba gibi düşecek iddialarda bulundu. “Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın elinde sadece Özgür Özel'in otel kaseti yok. Yalım konuşursa, Özel vatana ihanetten yargılanır” diyen Çavuşoğlu, Uşak Haber Merkezi kurucusu gazeteci Nurullah Çavuşoğlu'nun konuk olduğu “Yıldızlar Geçidi” programında bomba açıklamalar yaptı.

ERKEK SEVGİLİLERİ DE VARDI

“Yalım’ın sapkınlığı birçok kadını sevgili yapmakla sınırlı değildi” diyen Çavuşoğlu, 21 yaşındaki belediye çalışanı ile otelde basılan CHP’li Uşak eski Belediye Başkanı Yalım’ın erkek sevgilileri de olduğunu iddia etti. Gazeteci Çavuşoğlu, Yalım’ın eşcinsel sevgilisinin yine Yalım’a ait pavyonda twerk dansı yaptığını ileri sürdü.

Uşak Haber Merkezi Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Ramazan Yıldız da aynı programda Uşak eski Belediye Başkanı Özkan Yalım'ı kast ederek, “Dört tane sevgilisi var. Kimisi çok faz diyor ama bizim mesela bildiğimiz iki tane de erkek sevgilisi var!” diyerek iddiaları doğruladı.

Skandal iddialar, kamuya ait belediyelerin CHP genel merkezi tarafından kimlere teslim edildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

SEVGİLİLERİN İSİMLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Akit’in edindiği bilgilere göre CHP’li Özkan Yalım’ın eşcinsel sevgililerinden birinin isminin Emre K., diğerinin adının ise Ahmet E. olduğu öne sürüldü.