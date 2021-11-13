Terör örgütü PKK’ya ağır darbe: 2 terörist ex oldu, tam 85 mağara artık yok!
PKK’nın kış üslenmesine yapılan Eren- 1 Kış Operasyonunda 2 terörist öldürülürken 85 mağara, sığınak ve depo imha edildi.
PKK’nın kış üslenmesine Eren- 1 Kış Operasyonu darbesi. 7 Kasım’da başlatılan Eren-1 Kış Operasyonlarında; Bestler-Dereler bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi, 85 mağara, sığınak ve depo imha edildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, 2019 yılında Şırnak’ta öldürülen 2 çobanın ve Beribira bölgesindeki silahlı saldırının faillerinden olduğu belirlendi.