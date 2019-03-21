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Terör örgütü PKK'nın suikastçisi tutuklandı

İki yıl önce Mersin'de kamu görevlilerine yönelik suikast girişiminin failleri arasında yer aldığı tespit edilen ve geçtiğimiz günlerde Şırnak'ta yakalanan PKK'lı terörist tutuklandı.

21 Mart 2019 Perşembe 17:08
Terör örgütü PKK'nın suikastçisi tutuklandı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 14 Şubat  2017'de Mersin'de üst düzey kamu görevlilerine yönelik saldırı planı yaptığı  gerekçesiyle Şırnak Sulh Ceza Hakimliği ile Mersin 3. Sulh Ceza Mahkemesince  hakkında gözaltı kararı çıkarılan ve Şırnak'ın Bolağaç köyünde jandarma  ekiplerince 16 Mart'ta yakalanan "Şeyh" kod adlı A.T. Mersin'e getirildi.

İşlemleri tamamlanan A.T. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra  adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 17:08
  1. Şırnak
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