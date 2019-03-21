Terör örgütü PKK'nın suikastçisi tutuklandı
İki yıl önce Mersin'de kamu görevlilerine yönelik suikast girişiminin failleri arasında yer aldığı tespit edilen ve geçtiğimiz günlerde Şırnak'ta yakalanan PKK'lı terörist tutuklandı.21 Mart 2019 Perşembe 17:08
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 14 Şubat 2017'de Mersin'de üst düzey kamu görevlilerine yönelik saldırı planı yaptığı gerekçesiyle Şırnak Sulh Ceza Hakimliği ile Mersin 3. Sulh Ceza Mahkemesince hakkında gözaltı kararı çıkarılan ve Şırnak'ın Bolağaç köyünde jandarma ekiplerince 16 Mart'ta yakalanan "Şeyh" kod adlı A.T. Mersin'e getirildi.
İşlemleri tamamlanan A.T. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
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