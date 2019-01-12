Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP Twitter'dan duyurdu: Bebek katili Öcalan ile İmralı'da görüştü

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, örgütün elebaşı bebek katili Abdullah Öcalan'ın, kardeşi Mehmet Öcalan ile bugün bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.

Görüşme, HDP'nin sosyal medya hesabından HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın şu sözleriyle duyuruldu:

"Sayın Abdullah Öcalan ile kardeşi Mehmet Öcalan bugün bir görüşme gerçekleştirdi. Sayın Öcalan’ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve birkaç gün sonra halkımızı daha detaylı bilgilendireceğimizi belirtmek isterim."