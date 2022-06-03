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Gündem Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'ye sabah şoku!
Gündem

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'ye sabah şoku!

Tekirdağ merkezli 10 ilde yapılan PKK/KCK soruşturması kapsamında çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı çıktı. Gözaltı kararı verilen isimler arasında HDP'nin İstanbul, Bingöl ve Edirne başkanları da yer alıyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 09:17:00 -
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'ye sabah şoku!

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ekipleri bir çok adrese eş zamanlı operasyon düzenliyor.

Tekirdağ merkezli 10 ilde yapılan operasyon hakkında 40 kişiyi aşkın gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararı verilen isimler arasında HDP'nin İstanbul, Bingöl ve Edirne başkanları da yer alıyor.

İstanbul'da bulunan Halkların Demokratik Kongresi genel merkezi de operasyon kapsamında aranıyor.

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