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Aktüel

Terör örgütü PKK'nın İstanbul Vezneciler'deki saldırısına ilişkin davada 2 sanığa 13 kez, 1 sanığa 12 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Yeniakit Publisher
2020-07-13 20:46:37 -
Terör örgütü PKK'nın İstanbul Vezneciler'deki saldırısına ilişkin davada 2 sanığa 13 kez, 1 sanığa 12 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
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