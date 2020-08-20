Terör örgütü PKK'nın hain girişimi engellendi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırı girişiminin kahraman Mehmetçik'in dikkati sayesinde başarıyla önlendiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki saldırı girişiminin başarılı bir müdahaleyle önlendiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’nın Irak kuzeyindeki saldırı girişimi başarılı bir müdahale ile önlendi. Bölgedeki bir üs bölgemize saldırı girişiminde bulunan bomba yüklü 2 adet maket uçak, Kahraman Mehmetçiğin dikkati sayesinde fark edilerek düşürüldü." ifadelerine yer verildi.