Terör örgütü PKK'nın dağ kadrosundaki terörist tutuklandı Mersin'de terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda yer aldığı ve eylem hazırlığında olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Sait D. isimli terörist çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK/KCK'nın deşifresine yönelik başlatılan çalışmalar sonucu, Türkiye'ye eylem amaçlı girdiği ve örgütün dağ kadrosunda yer aldığı öne sürülen Sait D., Terörle Mücadele (TEM) ekiplerince gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu tamamlanan Sait D., bugün adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Demir, tutuklandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.