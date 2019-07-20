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Terör örgütü PKK'nın dağ kadrosundaki terörist tutuklandı

Mersin'de terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda yer aldığı ve eylem hazırlığında olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Sait D. isimli terörist çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 09:52
Terör örgütü PKK'nın dağ kadrosundaki terörist tutuklandı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK/KCK'nın deşifresine yönelik başlatılan çalışmalar sonucu, Türkiye'ye eylem amaçlı girdiği ve örgütün dağ kadrosunda yer aldığı öne sürülen Sait D., Terörle Mücadele (TEM) ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu tamamlanan Sait D., bugün adliyeye sevk edildi.

Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Demir, tutuklandı.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 09:52
  1. Mersin
  2. pkk

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