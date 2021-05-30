Terör örgütü PKK’nın bayrağına göz yuman Almanya Hamas bayrağını yasaklıyor!

Basında çıkan bir habere göre, koalisyon grupları birkaç hafta içinde radikal İslami Filistin örgütü Hamas'ın bayrağını yasaklamak istiyor. SPD parlamento grubu hukuk politikası sözcüsü Johannes Fechner, editoryal ağ Almanya'ya (RND) yaptığı açıklamada, SPD'nin şu anda yasağı incelemekte olduğunu söyledi. "CDU ile görüşme halindeyiz ve Haziran başında bir karar gelebilir." ifadelerini kullandı.

Fechner ''Ceza Kanunu'nun 86a maddesinin, sadece anayasaya aykırı örgütlerin değil, aynı zamanda terör örgütlerinin de işaretlerinin kullanılmasını yasaklayacak şekilde genişletilip genişletilemeyeceği sorusu var, şu anda bunu inceliyoruz, çünkü örneğin bir terör örgütünün bayrağını göstermek de vatandaşların güvenliğini tehlikeye atıyor " açıklamasında bulundu.

CDU Başkanı Armin Laschet geçen hafta yasaklama çağrısında bulundu. ''PKK bayrağını yasakladık çünkü bu bir terör örgütü, Hamas bayrağı bu güne kadar yasaklanmadı, şimdi yasal bir değişiklik gerekiyor.Bu nedenle, terörizm anlamına gelen bu bayrak da yasaklanmalıdır. " ifadelerini kullandı.