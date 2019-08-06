Terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon
Bitlis'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.06 Ağustos 2019 Salı 15:29
Bitlis'te, polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 'PKK/KCK terör örgütü üyesi olma' ve 'terörörgütüpropagandasıyapma' suçlamasıyla 4 kişi gözaltına alındı.
Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, Bitlis merkez ve Tatvan ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, 'PKK/KCK terör örgütü üyesi olma' ve 'terörörgütüpropagandasıyapma' suçlamasıyla B.B., M.Y., E.B. ile Ö.A., gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise örgütsel yayınlar ile dijital malzemeler ele geçirildi.
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