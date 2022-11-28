Terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptılar! Soğuk duş
Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.
Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.
Çeşitli mecralarda terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Daha sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 10 şüpheliyi, 25 Kasım'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına almıştı.