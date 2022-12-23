Terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanmasında faaliyet yürüttüğü tespit edilen 5 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Operasyonda yakalanan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu sonrası sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğerlerine adli kontrol hükümleri uygulandı.