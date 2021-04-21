Terör örgütü PKK’dan silah zoruyla propaganda

Göksel Çağlav Ankara

Terör örgütü PKK, siyasi uzantısı HDP aracılığıyla çocukları dağa kaçırılan annelerin eylemlerini sekteye uğratabilmek için, kaçırılan çocuklar üzerinden algı oluşturmaya çalışıyor. Annelerin eyleminin başarıya ulaşması ve terör örgütünden kaçışların başlamasının ardından örgüt, iki genci kameralar karşısına silah zoruyla çıkararak sanki kendi istekleriyle dağa kaçmış görüntüsü vermeye çalıştı. Birinci denemesi tutmayan PKK ikinci genci sahneye sürdü ve silah zoruyla kameralar karşısında konuşturmaya çalıştı. Bunda da istediğini elde edemeyen PKK geçtiğimiz gün 17 yaşında İstanbul’dan kaçırdığı üniversite öğrencisi olan Şeyma Ceylan Tekin’i silah zoruyla kamera karşısına geçirdi.

Diyarbakır HDP il binası önünde bekleyen annelerin yanında evladına kavuşacağı günü gözleyen annesi Türkan Mutlu’nun 1.5 yıldır HDP önündeki bekleyişi devam ediyor. Kendisinden büyük bir uzun namlulu tam otomatik piyade tüfeğiyle poz verdirilen ve “Nuda Tolhildan” kod adı verilmiş genç kız, kameralar karşısında tedirginliğini gizleyemiyor. Kendisine namlu doğrultulduğu açıkça belli olan Tekin’in, annesinden bahsederken gözlerinin dolduğu ve yüzünü öne eğildiği açıkça görülüyor. Daha önce örgüt tarafından hazırlanan metni ezberlettirilmeye çalışılmış ancak başarılı olmadığı, sık sık kaydın kesilmesinden anlaşılan videoda, Tekin karşısına konulan metni okumakta da zorluklar yaşıyor. Karşısında duran teröristin işaretlerine odaklanmaya çalışırken gözlerini kısan ve sürekli yapmacık olarak gülmeye çalışan Tekin, annesine mesaj vermeye çalışırken de hazırlanan senaryoyu oynayamıyor.

Tehdit edildiğini vücut diliyle anlatıyor

Örgüte 17 yaşında kendi iradesiyle katıldığı tekrar tekrar söylettirilen Tekin’e, örgütün insani kaynağa ihtiyacı olduğu için de katılım çağrısı yaptırılması örgütün çözülme sürecinde olduğunu açıkça ortaya koyuyor. “Ben annemi çok seviyorum, anneme çok bağlıyım” derken gözleri dolan, ufakta olsa gerçek bir gülümseme yüzüne yansıyan, yutkunarak nefes alıp bir süre beklerken ellerini ovuşturan Tekin, örgütün metnini de sesi titreyerek aktarmaya çalışıyor. Örgüt, Şeyma Ceylan Tekin ile tüm HDP önündeki anne ve babalara mesaj vermeye çalışırken, zorla konuşturulan Tekin, “Radyo dinlerken tesadüfi bir şekilde konuşan ailelerin içinde kendi annemin sesini duydum. Ve bana düşman diliyle, düşmanın ona empoze ettiği dille seslenişini dinledim. O yüzden böyle bir mesaj yoluyla başta kendi annem olmak üzere orada toplanan kandırılmış tüm annelere sesleniyorum. Sizin çocuklarınız buraya kendi rızası ile gelen çocuklar, kimse ne PKK’ya zorla katılır ne de PKK içinde zorla yaşayabilir. Bu yaşama layık olmayanlar bu yaşamın içinde yaşayamazlar zaten” diyerek örgütün karşı gelenleri yaşatmadığını da itiraf ediyor.

Bir terörist daha teslim oldu

Öte yandan; İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK’dan kaçan bir terör örgütü mensubu daha ülkeye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2012’de örgüte katıldığı ve Irak’ta faaliyet yürüttüğü belirlendi.