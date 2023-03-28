Terör örgütü PKK'dan seçim kararı! Adaylarını açık ve net ilan ettiler
Terör örgütü PKK'nın Eşbaşkanı Bese Hozat, terör örgütünün kanalına yaptığı açıklamada PKK'nın seçimler bitene kadar askeri eylemlerine son verdiklerini ve Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini söyledi.
PKK Eşbaşkanı terörist Bese Hozat PKK kanalına yaptığı açıklamalarda seçim sürecini ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin açıklamalarda bulundu.
"Bu seçim hiçbir seçime benzemiyor"
Türkiye'nin çok önemli bir seçim sürecine girdiğini söyleyen terörist Hozat "Bu seçim hiçbir seçime benzemiyor" ifadelerini kullandı.
"Birlikte yürütülmeli"
Altılı koalisyonun birlikteliğini değerlendiren terörist Hozat "Seçim süreci ile birlikte güçlü bir mücadele yürütülürse bu faşist iktidar 14 Mayıs'ta yıkılacaktır." dedi.
"Eylemlere son veriyoruz"
Hozat açıklamasında PKK'nın seçimlere kadar askeri eylemlerine son verdiğini duyururken "Seçimler bitene kadar askeri eylemlerimize son verme kararı aldık." dedi.
"Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekliyoruz"
HDP'nin Millet İttifakı'na destek vermesini "değerli, önemli ve anlamlı buluyoruz" diyerek yorumlayan terörist Hozat "Seçimlerin sonucunu doğrudan etkileyecektir. Bu tutumu destekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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