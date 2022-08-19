Terör örgütü PKK'dan pazar yerine kalleş saldırı! Ölüler ve yaralılar var
Terör örgütü YPG/PKK’nın Suriye’nin kuzeyindeki El Bab ilçesinde pazar yerine gerçekleştirdiği bombalı saldırıda 9 sivil hayatını kaybederken 28 kişi de yaralandı.
Terör örgütü YPG/PKK’nın Suriye’nin kuzeyindeki El Bab ilçesinde gerçekleştirdiği saldırıda 9 sivil hayatını kaybetti, 28 kişi de yaralandı.
Terör örgütü YPG/PKK, Suriye’nin kuzeyindeki El Bab ilçesinde bir pazar yerini hedef aldı. Yerel kaynaklar, saldırıda 9 sivilin hayatını kaybettiğini, 28 kişinin de yaralandığını aktardı. Yaralılar sivil savunma ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.
Hastanelerden kan çağrısı
Bölgedeki hastaneler, yaralıların tedavisi için tüm kan gruplarına ihtiyaç duyulduğunu belirterek çağrıda bulundu.