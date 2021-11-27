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Gündem Terör örgütü PKK'dan kaçan 2 terörist teslim oldu
Gündem

Terör örgütü PKK'dan kaçan 2 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, 2 terör örgütü mensubunun daha ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 18:45:00 -
Terör örgütü PKK'dan kaçan 2 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'da çözülme devam etti.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu, terör örgütü PKK'dan kaçan 2 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan teröristlerin 2015 ve 2017'de terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Bu yıl ikna çalışmaları sonucu teslim olan örgüt mensubu sayısı 182'ye yükseldi.

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