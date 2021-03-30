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Gündem Terör örgütü PKK'dan İran açıklaması
Gündem

Terör örgütü PKK'dan İran açıklaması

Terör örgütü PKK'nın uzantısı olan PJAK'ya bağlı iki teröristin İran tarafından öldürüldüğü açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 10:42:00 -
Terör örgütü PKK'dan İran açıklaması

Terör örgütü PKK’nın İran kolu PJAK, Irak’ın Süleymaniye kentinde iki üyelerinin İran tarafından öldürüldüğünü açıkladı.

Rudaw’ın yaptığı haberde, iki teröristin Süleymaniye’nin Penciwen ilçesine bağlı Çem Şilêr bölgesinde öldüğü açıklandı.

Ölen teröristlerin künyeleri ise “Zagros Mani” kod adlı Kırmaşan doğumlu Mehdi Rızayi ve “Şewger Çiya” kod adlı Sine doğumlu Ako Fetih olarak duyuruldu.

Açıklamada, Mehdi Rızayi’nin 2014’te, Ako Fetah’ın ise 2018’de örgüte katıldığı bilgisine yer verildi.

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