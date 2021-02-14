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Gündem Terör örgütü PKK'dan Boğaziçi itirafı
Gündem

Terör örgütü PKK'dan Boğaziçi itirafı

PKK'lı Tekin Yoldaş kod adlı Ufuk Göllü, Boğaziçi'ndeki provokasyonları desteklediklerini söyledi. Eli kanlı terörist, "Nasıl Gezi'de mesele ağaç değildi, mesele rektör olmaktan çıkmıştır." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 09:03:00 -
Terör örgütü PKK'dan Boğaziçi itirafı

Boğaziçi Üniversitesi'nde organize edilen provokasyonda, gözaltına alınan 159 şüpheliden 79'u hakkında PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DHKP/C'nin de arasında olduğu terör örgütlerinin propagandasını yapmaktan suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınanların 58'inin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu, 86'sının ise çeşitli illerdeki 26 üniversitede öğrenim gördüğü belirlendi. Ayrıca 13 kişinin öğrenci olmadığı, 2 kişinin ise pasif öğrenci olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan 159 şüphelinin 110'u hakkında daha önce farklı suçlardan adli işlem yapıldığı belirlendi.

Hakkında suç kaydı bulunanlardan 79'unun PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DHKP/C'nin arasında olduğu terör örgütlerinin propagandasını yapmak, diğerlerinin ise kasten yaralama ve tehdit, hırsızlık gibi farklı suçlara karıştığı tespit edilmişti.

PKK, TKP/ML, THKP-C/MLSPB, MKP, TKEP-LENİNİST, TİKB, DKP, Devrimci Karargah, MLKP ve Proleter Devrimciler terör gruplarının bir araya gelerek kurdukları HDBH'nin sözde üst düzey yöneticisi ve İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde yer alan Tekin Yoldan kod adlı Ufuk Göllü, teröristlerin Boğaziçi'ndeki provokasyona verdiği desteği bir kez daha gözler önüne serdi.

Terörist Göllü, "Boğaziçi eylemlerini destekliyoruz. Gezi'de olduğu gibi mesele rektör meselesi olmaktan çıkmıştır." dedi.

Göllü, Boğaziçi'ndeki provokatörlerin desteklenmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: Star.com.tr

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