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Gündem Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor! 2 terörist teslim oldu
Gündem

Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor! 2 terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK'dan kaçan iki teröristin teslim olduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-03-07 19:40:00 -
Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor! 2 terörist teslim oldu

PKK terör örgütünden kaçan iki terörist daha Habur’daki hudut karakoluna teslim oldu.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Deprem bölgesindeki faaliyetlerin yanı sıra terörle mücadelemiz de aralıksız sürüyor. Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu” ifadelerini kullandı.

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