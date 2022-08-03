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Gündem Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor
Gündem

Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Böylelikle 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısının 65'e yükseldiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-03 08:14:00 -
Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 1999 ve 2012 yıllarında terör örgütüne katıldıkları ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 65'e yükseldi” denildi.

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