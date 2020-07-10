Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor

İçişleri Bakanlığı bünyesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının yaptığı ikna çalışmaları neticesinde, bugün bir örgüt mensubu daha teslim oldu. Sınır duvarlarını aşarak Mardin'de teslim olan terörist ile birlikte son iki günde 6'ncı örgüt mensubunun teslim olması sağlandı.

Son teslimle, ikna çalışmaları kapsamında 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 101'e yükseldi. İçişleri Bakanlığının koordinesinde yürütülen başarılı ikna çalışmaları sayesinde önümüzdeki günlerde de çözülmenin hızlanarak devam etmesi bekleniyor.