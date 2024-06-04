Terör örgütü PKK üyesi saklandığı delikte yakalandı!
Bursa'da, terör örgütü PKK/YPG üyesi şahıs, saklandığı adreste yakalandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce aranan PKK/YPG üyesi M.M.(28)'nin Bursa'nın İnegöl ilçesinde saklandığı tespit edildi. İhbarı alan İnegöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri Mahmudiye mahallesinde bir adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda PKK-YPG üyesi M.M. (28) saklandığı adreste yakalandı. Yakalanan şahıs, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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Aman dikkat! Orada, Türkiye için çok daha tehlikeli ve güçlü bir "teröristan" kuruluyor
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