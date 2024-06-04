  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

6 ülke 5 il! FETÖ'ye MİT destekli dev operasyon: Gözaltılar var!

Rasyonel politikalar Türkiye ekonomisine olumlu yansıyacak diyerek açıkladı!

Hamas'tan İsrail çağrısı! 'Listeye alınmalı'

Fatih Sultan Mehmet Han tarihe imza attı: Fetih ve Fatih’e özel kitap ve sergiler

Uruguay'dan büyük kalleşlik! Türkiye'den sert tepki

İşte o ülke tehdit altında resmen kıyamet tarihi verildi! Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı Türkiye'yi de etkileyecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya çağrı yaptı: Harekete geçin!

Mısır'ın hamlesi: Esir takasından sonra yeniden refah adımı! Mısır'dan Gazze ateşkesi için yeni plan!

CHP’li başkanın seçim vaadi ulaşımda yüzde 20 indirimdi: Fahiş zam haberi, en çok üniversite öğrencilerini üzdü... Ulaşıma indirim değil, bindirim geldi

Hakkari'de DEM'liler polise saldırdı!
Yerel Terör örgütü PKK üyesi saklandığı delikte yakalandı!
Yerel

Terör örgütü PKK üyesi saklandığı delikte yakalandı!

Yeniakit Publisher
2024-06-04 22:45:00 - 2024-06-04 23:05:28

Bursa'da, terör örgütü PKK/YPG üyesi şahıs, saklandığı adreste yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce aranan PKK/YPG üyesi M.M.(28)'nin Bursa'nın İnegöl ilçesinde saklandığı tespit edildi. İhbarı alan İnegöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri Mahmudiye mahallesinde bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda PKK-YPG üyesi M.M. (28) saklandığı adreste yakalandı. Yakalanan şahıs, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Aman dikkat! Orada, Türkiye için çok daha tehlikeli ve güçlü bir "teröristan" kuruluyor
Aman dikkat! Orada, Türkiye için çok daha tehlikeli ve güçlü bir "teröristan" kuruluyor

Medya

Aman dikkat! Orada, Türkiye için çok daha tehlikeli ve güçlü bir "teröristan" kuruluyor
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bahçeli: Terörist belediye başkanı, milletvekili istemiyoruz
Bahçeli: Terörist belediye başkanı, milletvekili istemiyoruz

Gündem

Bahçeli: Terörist belediye başkanı, milletvekili istemiyoruz

Yeniden Refah Partisi'nden Hakkari açıklaması! Teröre net tepki koyamaz hale de geldiler
Yeniden Refah Partisi'nden Hakkari açıklaması! Teröre net tepki koyamaz hale de geldiler

Siyaset

Yeniden Refah Partisi'nden Hakkari açıklaması! Teröre net tepki koyamaz hale de geldiler

Teröristbaşı Gülen’in yeğeninden Akşener itirafı! "Oy kazandırmak için..."
Teröristbaşı Gülen’in yeğeninden Akşener itirafı! “Oy kazandırmak için...”

Gündem

Teröristbaşı Gülen’in yeğeninden Akşener itirafı! “Oy kazandırmak için...”

Teröristbaşı Gülen’in yeğeninden Akşener itirafı! "Oy kazandırmak için..."
Teröristbaşı Gülen’in yeğeninden Akşener itirafı! “Oy kazandırmak için...”

Gündem

Teröristbaşı Gülen’in yeğeninden Akşener itirafı! “Oy kazandırmak için...”

Terör sevici DEM'liler TBMM'de taşkınlık çıkarttı! AK Partili vekillere saldırdılar
Terör sevici DEM'liler TBMM'de taşkınlık çıkarttı! AK Partili vekillere saldırdılar

Siyaset

Terör sevici DEM'liler TBMM'de taşkınlık çıkarttı! AK Partili vekillere saldırdılar

{relation id:1858595 slug:'aman-dikkat-orada-turkiye-icin-cok-daha-tehlikeli-ve-guclu-bir-teroristan-kuruluyor'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23