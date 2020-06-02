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Terör örgütü PKK hızla çöküyor! İkna edilen teröristler teslim oldu, sayı 81’e ulaştı

Mehmetçiğin operasyonlarıyla vurgun üstüne vurgun yiyen terör örgütü PKK’da çözülme sürüyor. İçişleri Bakanlığı ikna çalışmaları sonucu 4 PKK mensubunun teslim olduğunu açıkladı. Böylece bu yıl ikna yoluyla teslim olanların sayısı 81'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 09:43:00 -
Terör örgütü PKK hızla çöküyor! İkna edilen teröristler teslim oldu, sayı 81’e ulaştı

İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarma birimlerinin ikna çalışması sonucu PKK terör örgütünün 4 mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Terör örgütünde çözülme hızla devam ediyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, emniyet ve jandarma unsurlarının ailelerinin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışmasıyla bölücü terör örgütünde çözülme sürüyor.

İkna çalışmaları sonucu 4 örgüt mensubu daha teslim oldu.

En eskisi 2014’te örgüte katılmış

Emniyetin ikna çalışması sonucu, 2015'te zorla kaçırılarak örgüte katılan K.Y. ile 2016'da yine zorla kaçırılarak örgüte katılan N.A, jandarmanın ikna çalışması sonucunda da örgüte 2015'te katılan Ş.Y. ve 2014'te katılan N.A, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

Böylece bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 81'e yükseldi.

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Yasemin

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