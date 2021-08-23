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Gündem Terör örgütü PKK eriyor! 1 terörist daha teslim oldu
Gündem

Terör örgütü PKK eriyor! 1 terörist daha teslim oldu

Terör örgütü PKK'dan kaçan bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece ikna çalışmaları sonucu teslim olan terörist sayısı 130'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-08-23 20:45:00 -
Terör örgütü PKK eriyor! 1 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

130'a yükseldi

Teslim olan örgüt mensubunun 2015 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak’ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 130'a yükseldi.

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