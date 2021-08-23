Terör örgütü PKK eriyor! 1 terörist daha teslim oldu
Terör örgütü PKK'dan kaçan bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece ikna çalışmaları sonucu teslim olan terörist sayısı 130'e yükseldi.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.
130'a yükseldi
Teslim olan örgüt mensubunun 2015 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak’ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 130'a yükseldi.