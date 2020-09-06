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Gündem Terör örgütü PKK Deyrizor'dan kaçmaya başladı
Gündem

Terör örgütü PKK Deyrizor'dan kaçmaya başladı

Suriye'nin Deyrizor şehrinde aşiretlerle çatışan terör örgütü PKK, çareyi kaçmakta buldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 08:58:00 - 2020-09-06 09:03:06
Terör örgütü PKK Deyrizor'dan kaçmaya başladı

Küresel eşkıya ABD’nin PKK’dan bağımsız bir güçmüş gibi göstermeye çalıştığı Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Suriye’nin Deyrizor şehrindeki aşiretlerin isyanı ve teröristlere düzenlediği suikastların ardından bölgeden kaçmaya başladı.

Teröristlerin öldürdüğü aşiret mensuplarının ardından PKK’ya isyan bayrağı açan aileler, terör örgütünün kilit isimlerine suikast düzenledi. PKK’nın iki sözde istihbarat elemanı, aşiretlere bağlı motosikletli kişiler tarafından vurularak öldürüldü.

Yeni Şafak’taki habere göre, teröristlere yönelik artan suikastların ardından PKK, çareyi bölgeden kaçmakta buldu. Örgüt, al-Akidet aşiretinin yaşadığı el-Şuhayl bölgesinden tamamen çekildi. PKK’nın bölgedeki sözde karargahını kapatarak bölgeden tamamen ayrıldığı bildirildi.

PKK’nın kaçmasıyla birlikte aşiret mensupları ve bölge sakinleri kutlama yaptı.

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Yorumlar

Ulvi

DİĞER aşiretlerde pkk ile aanlaşma zemini arayarak,Türkiyeyi sırtından vurmayı bırakıp adam olcaklar ki yurtları Amerika,Rusya,İran ve köpekleri pkk´nın elinden kurtulsun.
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