Terör örgütü PKK Deyrizor'dan kaçmaya başladı
Suriye'nin Deyrizor şehrinde aşiretlerle çatışan terör örgütü PKK, çareyi kaçmakta buldu.
Küresel eşkıya ABD’nin PKK’dan bağımsız bir güçmüş gibi göstermeye çalıştığı Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Suriye’nin Deyrizor şehrindeki aşiretlerin isyanı ve teröristlere düzenlediği suikastların ardından bölgeden kaçmaya başladı.
Teröristlerin öldürdüğü aşiret mensuplarının ardından PKK’ya isyan bayrağı açan aileler, terör örgütünün kilit isimlerine suikast düzenledi. PKK’nın iki sözde istihbarat elemanı, aşiretlere bağlı motosikletli kişiler tarafından vurularak öldürüldü.
Yeni Şafak’taki habere göre, teröristlere yönelik artan suikastların ardından PKK, çareyi bölgeden kaçmakta buldu. Örgüt, al-Akidet aşiretinin yaşadığı el-Şuhayl bölgesinden tamamen çekildi. PKK’nın bölgedeki sözde karargahını kapatarak bölgeden tamamen ayrıldığı bildirildi.
PKK’nın kaçmasıyla birlikte aşiret mensupları ve bölge sakinleri kutlama yaptı.