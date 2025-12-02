Terör örgütü PKK detayına dikkat! Mobilyacı Mehmet bakın kim çıktı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ve 9. JASAT Timi tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, S.K.'nın Davutlar Mahallesi sanayi bölgesinde başkasına ait kimlik bilgileriyle saklandığı belirlendi. Yapılan incelemelerde, zanlı hakkında, Diyarbakır Ağır Ceza İlamat Masası'nın 04.10.2011 tarih ve 2011/1-2243 sayılı kararıyla "Devletin Egemenliği Altında Bulunan Topraklardan Bir Kısmını Devlet İdaresinden Ayırmaya Çalışmak (PKK/KCK)", İskenderun 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 08.11.2024 tarih ve 2024/621 sayılı, İskenderun 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin 02.02.2024 tarih ve 2024/529 sayılı kararlarıyla "Askeri Ceza Kanununa Muhalefet" suçlarından aranmasının sürdüğü tespit edildi.

Bölgedeki vatandaşların zanlıyı yaklaşık 8 yıldır, "Mobilyacı Mehmet" olarak tanıdığı, Kaya'nın kendisini kuzenine ait M.G. kimlik bilgileriyle tanıtarak çevrede güven kazandığı ortaya çıktı. Firarinin ayrıca Y.A. isimli kadınla resmiyete geçmeyen bir birliktelik yaşadığı ve bu ilişkiden iki çocuğunun bulunduğu belirlendi.

JASAT ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan Kaya, işlemlerinin ardından kesinleşmiş müebbet hapis cezasının infazı için Söke Cezaevi'ne teslim edildi.