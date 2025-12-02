  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Aktüel Terör örgütü PKK detayına dikkat! Mobilyacı Mehmet bakın kim çıktı
Aktüel

Terör örgütü PKK detayına dikkat! Mobilyacı Mehmet bakın kim çıktı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Terör örgütü PKK detayına dikkat! Mobilyacı Mehmet bakın kim çıktı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik suçlardan hakkında müebbet hapis cezası bulunan ve 15 yıldır firari olarak aranan Süleyman Kaya (45) yakalandı. Kaya'nın etrafında "Mobilyacı Mehmet" olarak tanındığı kuzenine ait kimlik bilgilerini kullandığı ortaya çıktı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ve 9. JASAT Timi tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, S.K.'nın Davutlar Mahallesi sanayi bölgesinde başkasına ait kimlik bilgileriyle saklandığı belirlendi. Yapılan incelemelerde, zanlı hakkında, Diyarbakır Ağır Ceza İlamat Masası'nın 04.10.2011 tarih ve 2011/1-2243 sayılı kararıyla "Devletin Egemenliği Altında Bulunan Topraklardan Bir Kısmını Devlet İdaresinden Ayırmaya Çalışmak (PKK/KCK)", İskenderun 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 08.11.2024 tarih ve 2024/621 sayılı, İskenderun 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin 02.02.2024 tarih ve 2024/529 sayılı kararlarıyla "Askeri Ceza Kanununa Muhalefet" suçlarından aranmasının sürdüğü tespit edildi.

Bölgedeki vatandaşların zanlıyı yaklaşık 8 yıldır, "Mobilyacı Mehmet" olarak tanıdığı, Kaya'nın kendisini kuzenine ait M.G. kimlik bilgileriyle tanıtarak çevrede güven kazandığı ortaya çıktı. Firarinin ayrıca Y.A. isimli kadınla resmiyete geçmeyen bir birliktelik yaşadığı ve bu ilişkiden iki çocuğunun bulunduğu belirlendi.

JASAT ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan Kaya, işlemlerinin ardından kesinleşmiş müebbet hapis cezasının infazı için Söke Cezaevi'ne teslim edildi.

Terör örgütü PKK/YPG rahat durmuyor! Suriye'yi karıştırmaya devam ediyor
Terör örgütü PKK/YPG rahat durmuyor! Suriye'yi karıştırmaya devam ediyor

Dünya

Terör örgütü PKK/YPG rahat durmuyor! Suriye'yi karıştırmaya devam ediyor

Dağ Tiyatrosundan 'canlı PKK heykelleri'yle mesaj: Son değil yeni bir başlangıç!
Dağ Tiyatrosundan 'canlı PKK heykelleri'yle mesaj: Son değil yeni bir başlangıç!

Gündem

Dağ Tiyatrosundan 'canlı PKK heykelleri'yle mesaj: Son değil yeni bir başlangıç!

PKK’nın CHP’si devrede!
PKK’nın CHP’si devrede!

Gündem

PKK’nın CHP’si devrede!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23