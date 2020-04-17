Terör örgütü o bölgede harekete geçti! Koronavirüs bulaştırılmış maske dağıtacaklar
Terör örgütü DAEŞ'in sahte sağlık görevlileri aracılığıyla Irak'ta koronavirüs bulaştırılmış maske dağıtmayı planladığı öne sürüldü.
DAEŞ’in sahte sağlık görevlilerini kullanarak Irak vatandaşlarına virüs bulaştırılmış maske dağıtmayı planladığı iddia edildi.
Lübnan merkezli al-Mayadeen televizyonuna konuşan kaynaklar, “DAEŞ, sahte sağlık görevlilerinin yardımıyla virüs bulaştırılmış tıbbi cihazlar ve maske dağıtma niyetinde” dedi.
Operasyonun, hükümet güçleri tarafından “kontrolün tartışmalı” olduğu bir dizi köyde yapılmasının planlandığı ileri sürüldü.
Irak kolluk kuvvetlerindeki kaynaklar, televizyona yaptığı açıklamada, önleyici operasyon düzenlemeyi planladıklarını belirterek, “Iraklıları, tanımadıkları kişilerle konuşma konusunda uyarıyoruz” ifadesini kullandı.