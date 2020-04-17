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Dünya

Terör örgütü o bölgede harekete geçti! Koronavirüs bulaştırılmış maske dağıtacaklar

Terör örgütü DAEŞ'in sahte sağlık görevlileri aracılığıyla Irak'ta koronavirüs bulaştırılmış maske dağıtmayı planladığı öne sürüldü.

2020-04-17 23:59:00 - 2020-04-18 00:01:19
Terör örgütü o bölgede harekete geçti! Koronavirüs bulaştırılmış maske dağıtacaklar

DAEŞ’in sahte sağlık görevlilerini kullanarak Irak vatandaşlarına virüs bulaştırılmış maske dağıtmayı planladığı iddia edildi.

Lübnan merkezli al-Mayadeen televizyonuna konuşan kaynaklar, “DAEŞ, sahte sağlık görevlilerinin yardımıyla virüs bulaştırılmış tıbbi cihazlar ve maske dağıtma niyetinde” dedi.

Operasyonun, hükümet güçleri tarafından “kontrolün tartışmalı” olduğu bir dizi köyde yapılmasının planlandığı ileri sürüldü.

Irak kolluk kuvvetlerindeki kaynaklar, televizyona yaptığı açıklamada, önleyici operasyon düzenlemeyi planladıklarını belirterek, “Iraklıları, tanımadıkları kişilerle konuşma konusunda uyarıyoruz” ifadesini kullandı.

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Yorumlar

ali

bu kadar marjinal alcakligi sadece amerikan/israil istihbarati akil.edebilir...tipki 11 Eylul kurgusu gibi
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mehmet soylu

deaşlı fetöcü ve pekakalı o rus bu çocuklarının yapmayacağı pislik yok, hali hazırda uyuşturucu reşberliği ve parakendeciliğide ellerinde bunların. seri katil, silah pazarlamacısı olduklarını söylemiyorum bile, bir ortak noktalarıda madein usa oluşları
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