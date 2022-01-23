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Dünya Terör örgütü ilan edilecekler! BAE duyurdu
Dünya

Terör örgütü ilan edilecekler! BAE duyurdu

BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, Yemen'de hükümet karşıtı silahlı grup Husilerin 'terör örgütü' ilan edilmesi için Arap Birliğine sunulan karar tasarısı üzerinde konsensüs olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-23 17:10:00 -
Terör örgütü ilan edilecekler! BAE duyurdu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, Yemen'de hükümet karşıtı silahlı grup Husilerin 'terör örgütü' ilan edilmesi için Arap Birliğine sunulan karar tasarısı üzerinde konsensüs olduğunu açıkladı.

Gargaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, karar tasarısıyla ilgili hiçbir Arap ülkesinin çekincesi olmadığını kaydetti.

Arap Birliği, Husilerin BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye düzenlediği son saldırıları kınamak üzere bugün daimi temsilciler düzeyinde olağanüstü toplandı. Toplantıda, Suudi Arabistan, Ürdün ve Mısır temsilcileri de BAE'yi destekleyen açıklamalarda bulundu. Oturum Husiler tarafından gerçekleştirilen saldırıyı kınamak amacıyla BAE'nin talebi üzerine yapıldı.

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