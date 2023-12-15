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Yerel Terör örgütü DEAŞ'ın finansmanına operasyon!
Yerel

Terör örgütü DEAŞ'ın finansmanına operasyon!

Yeniakit Publisher
2023-12-15 15:30:00 -
Terör örgütü DEAŞ'ın finansmanına operasyon!

Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'ın finansmanının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de polis ekiplerince DEAŞ terör örgütünün finansmanının önlenmesine yönelik yapılan şafak operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. İkamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda yasaklı yayın, tabanca, para sayma makinesi ve yüksek miktarda para ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, DEAŞ terör örgütünün finansmanının önlenmesine yönelik 13 Aralıkta şafak operasyonu düzenledi. İkametlerde yapılan operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

1 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerin ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda yasaklı yayın, tabanca, para sayma makinesi ve yüksek miktarda para ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüphelilerden 5'i çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, biri ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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