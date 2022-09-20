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Gündem Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Ankara merkezli operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı
Gündem

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Ankara merkezli operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Ankara merkezli 4 ilde yürütülen operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-20 09:44:00 -
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Ankara merkezli operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, daha önce yakalanarak gözaltına alınan DEAŞ terör örgütü mensuplarından ele geçen dijital materyallerde "kazıma" yöntemiyle geri getirilen görüntüler ve örgüte müzahir internet sitelerinde propaganda amaçlı yayınlanan görüntüler incelendi.

Yürütülen koordineli çalışmalar sonunda elde edilen videoları tek tek inceleyen istihbarat ve terör polisi, örgüt içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttükleri anlaşılan ve daha önce Türkiye'ye girdikleri belirlenen şüphelilerin açık kimliklerini tespit etti.

Harekete geçen polis ekipleri, Ankara'da ikamet eden 7 şüpheli ile Konya, Kayseri ve Gaziantep'te ikamet eden yabancı uyruklu 3 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı.

Şüphelilerin tamamı gözaltına alınırken, bu kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu.

Şüphelilerin Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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