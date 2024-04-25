Terör örgütü DEAŞ'a şafak operasyonu! 3 tutuklama
Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen Şafak Operasyonu'nda yakalanan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde örgüt içerisinde, faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 yabancı uyruklu şahsı yakaladı.
Tutuklanarak cezaevine gönderildiler
Polis Özel Harekat destekli gerçekleştirilen şafak operasyonunda gözaltına alınan 3 şahsın evinde arama yapıldı. İkamette yapılan aramada dijital materyal ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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