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Yaşam Terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 4 gözaltı
Yaşam

Terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 4 gözaltı

Siirt'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik 4 adrese gerçekleştirilen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 18:07:00 -
Terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 4 gözaltı

Siirt’te terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi yakalandı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’ın faaliyetlerinin tespitine yönelik çalışmalara devam ediyor.

4 kişi gözaltına alındı

Çalışmalar kapsamında DEAŞ içerisinde faaliyet gösterildiği yönünde bilgi alan ekipler, 4 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda dijital materyaller ele geçirildi, yabancı uyruklu 4 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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