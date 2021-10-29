Terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 4 gözaltı
Siirt'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik 4 adrese gerçekleştirilen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Siirt’te terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi yakalandı.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’ın faaliyetlerinin tespitine yönelik çalışmalara devam ediyor.
4 kişi gözaltına alındı
Çalışmalar kapsamında DEAŞ içerisinde faaliyet gösterildiği yönünde bilgi alan ekipler, 4 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda dijital materyaller ele geçirildi, yabancı uyruklu 4 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.