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Gündem Terör örgütü DEAŞ operasyonunda 6 tutuklama!
Gündem

Terör örgütü DEAŞ operasyonunda 6 tutuklama!

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 00:39:00 -
Terör örgütü DEAŞ operasyonunda 6 tutuklama!

Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG’nin elinde rehin tutulan DEAŞ’lı kadın ve çocukları Türkiye’ye getirmek için illegal girişimlerde bulunan ve örgüte yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla yakalanan 28 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

28 şüpheli yakalanmıştı

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce 6 gün önce terör örgütü DEAŞ’a yönelik İstanbul, Aydın ve Sivas’ta peş peşe operasyon düzenlenmiş, örgüte yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla aranan 34 şüpheliden 28’i yakalanmıştı.

Yürütülen soruşturma kapsamında bölücü terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG kamplarında rehin tutulan DEAŞ’lı kadınları ve onların çocuklarını kurtararak Türkiye’ye getirme arayışında oldukları öğrenilen şüphelilerin Terörle Mücadele Şubesindeki sorguları bu sabah tamamlandı.

6'sı tutuklandı

Şüpheliler, güvenlik önlemi altında bugün öğleden sonra sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Yakalanan 28 şüphelinin 22’si ‘adli kontrol’ şartıyla salıverildi. DEAŞ yanlısı 6 şüphelinin, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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