Terör örgütü DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
Düzce'de silahlı terör örgütü DEAŞ'a üye olduğunu iddiasıyla 7 yabancı uyruklu şüpheli, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'a operasyon yapıldı.
DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak ve terörizmin finansmanının önlenmesine hakkındaki kanuna muhalefet suçundan yapılan çalışmada, yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.
4 kişi tutuklandı
Şüphelilerden A.A.B.(35), M.J.S. (48), M.A.A.(27), T.A.S. (47) tutuklandı, A.A.A. (33) adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı, M.J.M.(25) ile S.J.M. (51) sınır dışı işlemleri için göz idaresine sevk edildi. Tutuklananlar Çilimli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.