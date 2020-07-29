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Aktüel

Terör örgütü DEAŞ, Irak güçlerine saldırdı: 2 ölü

Yeniakit Publisher
2020-07-29 02:21:23 -
Terör örgütü DEAŞ, Irak güçlerine saldırdı: 2 ölü

BAĞDAT (AA) - Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın ülkenin batısındaki Enbar ilinde düzenlediği saldırıda bir tuğgeneralle bir üsteğmen öldü, 2 asker yaralandı.

Savunma Bakanlığına bağlı Ortak Operasyon Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Enbar'daki saldırıda 29. Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmed el-Lami ile bir üsteğmen hayatını kaybetti. Saldırıda 2 asker de yaralandı.

Irak güçleri zaman zaman Enbar'ın batısındaki bölgelerde DEAŞ'ın saldırılarına uğruyor.


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