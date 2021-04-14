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Gündem Terör örgütü DAEŞ'e soğuk duş
Gündem

Terör örgütü DAEŞ'e soğuk duş

İstanbul'da terör örgütü DAEŞ ile bağlantıları oldukları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında örgütün sözde savunma sistemleri emiri Suriye uyruklu Halid İ.D. ve kırmızı bültenle aranan Tacikistan uyruklu Soleh S.'nin de bulunduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 21:06:00 -
Terör örgütü DAEŞ'e soğuk duş

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DAEŞ ile bağlantıları oldukları belirlenen kişilere yönelik olarak 10 ilçedeki 19 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılana aramalarda örgütü ait çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerden Suriye uyruklu Halid İ.D.'nin, DAEŞ terör örgütünün sözde savunma sistemleri emiri olduğu, Tacikistan uyruklu Soleh S.'nin de kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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