Terör örgütü DAEŞ'e operasyon! Gözaltılar var
Gaziantep'te terör örgütü DAEŞ'e operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te terör örgütü DAEŞ'e operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü DAEŞ'in muhtemel eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek teröristlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda DAEŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.