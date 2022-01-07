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Gündem Terör örgütü DAEŞ'e operasyon! Enselendiler
Gündem

Terör örgütü DAEŞ'e operasyon! Enselendiler

Manisa'da, terör örgütü DEAŞ içinde silahlı faaliyet yürüttükleri suçlamasıyla Irak uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-01-07 19:17:00 -
Terör örgütü DAEŞ'e operasyon! Enselendiler

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, terör örgütü DEAŞ içinde silahlı faaliyet yürüttükleri suçlamasıyla Irak uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DAEŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik çalışma kapsamında operasyon yapıldı.

Çeşitli adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda terör örgütü içinde silahlı faaliyet yürüttükleri suçlamasıyla Irak uyruklu F.A.B.B, A.A.J.A, J.S.M.A. ve A.M.M.M. yakalandı.

Zanlıların sorgularının devam ettiği öğrenildi.

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