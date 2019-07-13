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Terör örgütü DAEŞ'e hava harekatı! 4 ölü

Irak Savunma Bakanlığı, uluslararası koalisyonun terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlediği hava harekatı sonucu 4 teröristin öldüğünü açıkladı.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 16:11
Terör örgütü DAEŞ'e hava harekatı! 4 ölü

Irak'ın Musul vilayetinde uluslararası koalisyonun düzenlediği hava harekatında terör örgütü DAEŞ mensubu 4 kişi öldürüldü.

Irak Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, uluslararası koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının, DAEŞ'in Musul'un el-Menayif köyü yakınlarındaki mevzilerini hedef aldığı ifade edildi.

Açıklamada, elde edilen bilgilere göre operasyonda 4 teröristin öldüğü kaydedildi.

Nasır İradesi operasyonu

Irak ordusuna bağlı güçler, geçen pazar günü Salahaddin, Musul ve Enbar arasındaki bölgelerle Irak-Suriye sınırına kadarki geniş alanların DAEŞ'ten temizlenmesini kapsayan Nasır İradesi adında bir askeri operasyon başlatmıştı.

Iraklı güçlerin, Aralık 2017'de, başta Musul olmak üzere terör örgütü DAEŞ'in 3 yıl elinde tuttuğu bölgelerin çoğunu kurtardığı bildirilmişti.
DAEŞ'in bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasına rağmen, örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 16:11
  1. Irak'ın Musul vilayeti
  2. DAEŞ
  3. Irak Savunma Bakanlığı
  4. Musul
  5. Nasır İradesi

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