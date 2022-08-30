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Dünya Terör örgütü DAEŞ Kerkük'te 2 kişiyi kaçırdı
Dünya

Terör örgütü DAEŞ Kerkük'te 2 kişiyi kaçırdı

Terör örgütü DAEŞ Irak'ın Kerkük kentinde bir köye düzenlediği saldırıda iki kişiyi kaçırdı.

Yeniakit Publisher
2022-08-30 12:47:00 -
Terör örgütü DAEŞ Kerkük'te 2 kişiyi kaçırdı

Kerkük Polis Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ mensuplarının Kerkük'ün kuzeydoğusundaki Leylan nahiyesinin Bor köyüne saldırı düzenlediği aktarıldı.

Açıklamada, teröristlerin saldırıda köy sakini iki genci kaçırdığı ve nereye götürdükleri hakkında bilgi edinmedikleri ifade edildi.

Bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edildiği kaydedilen açıklamada, kaçırılanların bulunması için bölgede operasyon başlatıldığı bildirildi.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.​​​​

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Buna rağmen DEAŞ'ın söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırıları sürüyor.

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