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Dünya Terör örgütü DAEŞ katletmişti! Bulundular
Dünya

Terör örgütü DAEŞ katletmişti! Bulundular

Filipinler, Libya'da 6 sene önce terör örgütü DAEŞ tarafından öldürülen 4 vatandaşının gömüldüğü mezarların bulunduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-02 17:00:00 -
Terör örgütü DAEŞ katletmişti! Bulundular

Filipinler, Libya'da 6 sene önce terör örgütü DAEŞ tarafından öldürülen 4 vatandaşının gömüldüğü mezarların bulunduğunu duyurdu.

Filipinler'in Trablus Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü DAEŞ'in Mart 2015'te Libya'nın güneyindeki bir petrol sahasına düzenlediği saldırıda 4'ü Filipinli, biri Avusturyalı, diğeri Çekyalı 6 işçiyi kaçırdığı belirtildi.

Kaçırılan 6 işçinin, 2 yıl önce DAEŞ'li bir teröristin bilgisayarında öldürüldüklerine ilişkin görüntüler bulunduktan sonra cesetlerine ulaşılmamasına rağmen öldüklerinin kabul edildiği aktarıldı.

Libya makamlarının yardımıyla teröristler tarafından öldürülen 4 Filipinlinin cesetlerinin bulunduğu mezarların, Derne kentinin 10 kilometre uzağındaki Zuhr el-Hamr kabristanında bulunduğu ifade edildi.

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