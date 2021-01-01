Terör örgütlerine göz açtırmadık

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığının katılımıyla valilikte düzenlenen ‘2020 Yılı Asayiş Değerlendirme ve 2021 Yılbaşı Tedbirleri Toplantısı’nın ardından asayiş rakamlarını paylaştı. Yerlikaya, 2020 yılında adli vaka sayıları ve hırsızlık olaylarına ilişkin şu bilgileri verdi: "Alınan tedbirlerle 2020’de geçen yıla oranla polis sorumluluk bölgesinde adli vaka sayısı yüzde 7, jandarma bölgesinde yüzde 47 azaldı. Evden ve işyerinden hırsızlık yüzde 11, iş yerinden hırsızlık yüzde 10, otodan hırsızlık yüzde 31, oto hırsızlığı yüzde 5, gasp suçları yüzde 8 azaldı."



Ev ödevimiz dolandırıcılık



Dolandırıcılık suçlarında azalma olmadığı gibi artış olduğunu ve konunun kendilerine ev ödevi olduğunu, 2021’de bu konuya ağırlık vereceklerini aktaran Yerlikaya, "Dolandırıcılık suçları, özellikle internet ve telefon dolandırıcılığı kaynaklı olarak 2020 yılında maalesef yüzde 14 artış gösterdi” dedi.

Yerlikaya, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan birçok kamu spotunda da savcı, polis veya kamu görevlilerinin kimseden hesap numarası, para veya altın istemeyeceği ifadelerini hatırlattı.



Siber suç yüzde 36 düştü



Siber suçlarla ilgili güvenlik güçlerinin daha yoğun çalışmaya başladığını da aktaran Yerlikaya, “Siber suçlarla ilgili 2018 yılında 2 bin 993, 2019 yılında 5 bin 676, 2020 yılında 3 bin 622 dosya adliyeye intikal etti. Geçtiğimiz yıla oranla bu suçlarda yüzde 36,1’lik düşüş kaydedildi. Siber güvenlik ekiplerimizin sanal devriyeleriyle internet yoluyla işlenen suç ve suçlulara karşı kararlı mücadelesi devam edecek” dedi.



745 terörist tutuklandı



İstanbul’da güvenlik güçlerinin en yoğun çalıştıkları alanın terör olduğuna dikkati çeken Yerlikaya, "2018, 2019 ve 2020 yılları arasında PKK/KCK, DEAŞ/El-Kaide, FETÖ, DHKP-C, MLKP ve diğer terör örgütlerine karşı İstanbulumuzda toplam 2 bin 507 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 8 bin 635 şüpheli yakalandı, 2 bin 999'u tutuklandı. Bu yıl terör örgütlerine yönelik toplam 507 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 2 bin 417 şüpheli yakalandı, 745'i tutuklandı" bilgisini verdi.



72 kişi uyuşturucudan öldü



Yerlikaya, narkotik suçlarla mücadele kapsamında son 3 yılın verilerine ilişkin ise şu bilgileri verdi: "2018’de 64 bin 263 kişi yakalanmış, 9,1 ton uyuşturucu madde, 7 milyon 459 bin 944 adet sentetik hap ele geçirilmiştir. 2019’da 63 bin 626 kişi yakalanırken, yaklaşık 13,4 ton uyuşturucu madde, 10 milyon 49 bin 803 adet sentetik hap ele geçirildi. Bu yıl ise 55 bin 146 kişi yakalanırken, yaklaşık 11,7 ton uyuşturucu madde ve 4 milyon 533 bin 421 sentetik hap ele geçirilmiştir. Son üç yılda yakalananlardan 19 bin 721'i tutuklandı. Uyuşturucu kullanımına bağlı olarak maalesef 2018'de 285, 2019'da 108, 2020'de 72 ölüm gerçekleşti. Bizim için 1 sayısı bile çok. Mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz."



İstanbul'un en önemli sorunlardan biri olan trafikte alınan önlemlerle ölümlü kazaların geçen yıla göre yüzde 24.9 azaldığını aktaran, Yerlikaya, şunları kaydetti: "İlimizdeki araç sayısı geçen yıla oranla yüzde 4 artışla 4 milyon 432 bin 258 oldu. Ehliyetli sürücü sayısı ise yüzde 17 artışla 6 milyon 403 bin 473'e çıktı.



2019'da kontrol edilen araç sayısı 4 milyon 18 bin 76 iken, bu yıl geçen yıla oranla yüzde 28,7 artışla 5 milyon 173 bin 580 araç kontrol edildi. Ölümlü kazalarda maalesef 2018'de 136, 2019'da 120, 2020'de 90 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ölümlü kazalar geçen yıla göre yüzde 24,9 oranında azaldı.”



2 milyon 831 bin 500 paket kaçak sigara ve 38 bin 433 kilo tütün ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, 100 şüphelinin tutuklandığını, 55 bin 624'ü şişe olmak üzere 352 bin litre sıvı alkol ele geçirildiğini bildirdi, 1,2 milyar lira değerinde kaçak eşya yakalandığını kaydetti.

20 bin kişi ve işletmeye salgın cezası

Salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 10 bin 588 personelin 2 bin 674 ekiple 21 Ağustos'tan bu yana 6 milyon 15 bin 321 denetim yaptığını dile getiren Yerlikaya, bu denetimlerde kurallara uymayan kişi ve işletmelerin 11 bin 390'ına idari işlem, 9 bin 659'una adli işlem yapıldığını söyledi.

