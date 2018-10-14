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Terör örgütleri sığınacak delik bulamıyor

Kış yapılanması hazırlığında olan terör örgütleri güvenlik güçlerinin aralıksız yürüttüğü operasyonlar nedeniyle kaçacak/sığınacak delik bulamıyorlar.

14 Ekim 2018 Pazar 12:40
Terör örgütleri sığınacak delik bulamıyor

Güvenlik güçlerinin son zamanlarda aralıksız yürüttüğü operasyonlarla, bölücü terör örgütlerinin kış yapılanmasına izin vermiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli yürüttüğü yurtiçi ve sınır ötesi operasyonlarla başta PKK terör örgütü olmak üzere DHKP-C, MLKP, DAEŞ ve diğer bölücü terör örgütleri bitme noktasına getirildi. Özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde yerleşim merkezleri ve kırsal alanda güvenlik güçleri hava destekli operasyonlarla kış yapılanması için kaçacak delik arayan teröristler etkisiz hale getirilirken saklanacakları delikleri de imha ediyor. Terör örgütlerinin sözde şehir yapılanmalarına yönelik yapılan operasyonlarla, teröristlerin barınma, yaşam malzemesi, gıda ve tıbbi malzeme ihtiyaçlarının temin edilmesine de engel olunuyor. Bölgedeki esnaf ve vatandaşlarda uyarılarak, şüpheli şahıslarla alışveriş yapılmaması, şüphelendikleri kişilerle ilgili güvenlik güçlerine bilgi verilmesi isteniyor.

Vatandaşlar ve esnafa uyarı

Terör örgütlerinin kış aylarını geçirmek için büyük miktarlarda yaşam, gıda, ve tüp gibi ihtiyaçları olduğunu belirten güvenlik güçleri, vatandaşlar ve esnafları uyararak toplu alışverişlerde dikkatli olmalarını istiyorlar. Özellikle vatandaşların, yerleşim merkezlerine uzak, kırsal kesimde olan, yayla evleri hobi bahçeleri, bağ evleri gibi yerlerde, gıda, yiyecek, içecek, tıbbi malzeme, tüp akaryakıt gibi teröristlerin ihtiyacı olabilecek yaşam malzemelerini bırakmamaları konusunda dikkatli olmalarını istiyorlar. Son zamanlarda terör örgütlerinin Karadeniz bölgesinde etkili olduğunu belirten yetkililer, örgütün kış aylarını geçirmek ve Karadeniz’i kullanarak ülkeden kaçmaya çalıştıklarını aktardılar. Özellikle Karadeniz’in ormanlık bölgelerini gizlenmek için kullandığını belirten yetkililer, bu bölgedeki operasyonlara ağırlık verildiğini aktardılar.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 14 Ekim 2018 Pazar 12:40
  1. terör örgütleri
  2. güvenlik güçleri

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