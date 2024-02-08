Terör örgütleri kol kola! İşçi eyleminde enselenenler bakın kimler çıktı

Şanlıurfa’daki bir tekstil firmasında sendika değişikliği nedeniyle çıkarılan işçilerle ilgili İstanbul'da düzenlenen protesto gösterisinde bazı eylemciler gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 4'ünün terör örgütü üyesi olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa'da faaliyet gösteren bir tekstil firmasında çalışan işçilerin sendika değişikliği sonucu işten çıkarıldığı iddiasıyla İstanbul’da bir grup izinsiz eylem yaptı. Dün Esenyurt ilçesi Çelebi Mehmet Caddesi'nde bulunan AVM içerisindeki bir mağazanın önünde toplanan grup, slogan atıp basın açıklaması yapmak istedi. Eylemin izinsiz olduğunu belirterek gruba ikazlarda bulunan polis, bazı kişileri gözaltına aldı. Yapılan sorgulamalarda gözaltına alınan Nurgül U.’nun terör örgütü MLKP, Dursun Ç. ile Bedirhan A.’nın bölücü terör örgütü PKK, Samut K.’nın ise DEV-SOL üyesi oldukları ve işçi olmadıkları tespit edildi.

Eylem sırasında yakalanan terör şüphelileri hakkında başlatılan tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

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