Terör ordusundan küstah hamle! Şeytanın avukatlığını yapacak kadro hazır!

Gazze’de soykırıma devam eden terörist İsrail ordusu, uluslararası arenada hakkında açılan soruşturmalar nedeniyle büyük bir endişe yaşıyor. Ordu bu nedenle bir hukuk birimi kurup, onlarca personel aldı.

Terörist İsrail ordusunu, uluslararası arenada açılan savaş suçu ve soykırım davalarının korkusu sardı. Siyonistlerin en büyük gazetelerinden biri olan Yediot Aharonot’un haberine göre İsrail ordusu, davalara karşı kendini savunacak bir hukuk birimi kurdu ve bunu için onlarca personel aldı.

Habere göre Askeri Savcılık, İsrail Silahlı Kuvvetleri (IDF) ve İsrailli yetkililere yönelik soruşturma ve kovuşturmalara hazırlık amacıyla yeni hukuk personeli aldı ve uluslararası bir hukuk bölümü kurdu.

Gazze’de devam eden soykırımın ardından yabancı medya ve insan hakları kuruluşlarının Gazze Şeridi’ne girmesine izin vermek için hazırlıklarını tamamlayan İsrail ordusu, uluslararası hukuki mücadelelerle yüzleşmeye de hazırlanıyor. Hazırlıkların bir parçası olarak ordu, IDF Askeri Savcılığı için düzinelerce hukuk danışmanını işe aldı ve uluslararası hukuk departmanı bir bölüme dönüştü.

RUS ASKERLERE GİBİ İSRAİLLİ ASKERLERE TUTUKLAMA ÇIKABİLİR

Gazze’deki savaşın sona ermesiyle birlikte İsrail ordusu ve İsrail’e genişleyecek olan davalara karşı endişe taşıyan IDF, kendilerini uluslararası arenada savunacak ekibi kurup erken önlem almaya amacında.

Siyonist gazenin haberine göre; askeri yetkililer, çatışmanın çok büyük hukuki sonuçlarının yurtdışındaki subay ve askerleri tehlikeye atabileceğinden ve diğer şeylerin yanı sıra uluslararası meşruiyete ve İsrail’in kendini savunma hakkının tanınmasına dayanan IDF’nin gelecekteki operasyonlarını kısıtlayabileceğinden endişe duyuyor.

Yediot Aharonot gazetesi de ordunun yaşadığı korkuyla hukuk birimi kurmasının anlaşıyır olduğunu belirterek, “Artık birçok ülkenin İsrail Savunma Kuvvetleri ve İsrail’e karşı yasal işlem başlatması yönündeki baskısı artıyor ve Güney Afrika dışında daha fazla ülke bu duruma dahil oluyor. Daha bu ayUluslrarası Adalet Divanı (UAD), Ukrayna’daki bir elektrik santralini vurma suçlamasıyla iki Rus general hakkında tutuklama emri çıkardı. Ve onları sivillere haksız yere zarar vermekten mahkum etti” ifadelerini kullandı.

ŞİMDİDEN SALDIRILARA HAKLI BAHANE BULMA DERDİNE DÜŞTÜLER

Haberin devamında şunlar ifade edldi: Askeri Savcılıktaki uluslararası hukuk dairesi başkanı Albay Roni Katzir ve yardımcıları, son aylarda en yoğun çalışan birim oldu. Son zamanlarda, baş askeri hukukçu Tümgeneral Yifat Tomer-Yerushalmi, uluslararası hukuk departmanını genişletmeyi ve düzinelerce askerin yer aldığı bölümü dönüştürmek için Katzir’i albay rütbesine terfi ettirdi. Sonrasında IDF’ye çok sayıda avukat alındı. Albay Katzir halihazırda ABD ve İngiltere de dahil olmak üzere dünya çapında eşdeğer üst düzey mevkilere sahip mevkidaşlarıyla görüşüp bilgi alıyor.

Askeri Savcılık temsilcileri, savaşın ilk gününden beri Gazze’deki her IDF eylem ve operasyonuna eşlik ediyor; başta camiler, okullar ve klinikler de dahil olmak üzere binalara yönelik eylemleri haklı gösteren kesin kanıtlar içeren gizli dosyalar hazırlıyor.

Ordu, Gazze’deki belirli hedeflere yönelik saldırılara yönelik spesifik suçlamalara halihazırda yanıt vermeye başladı ancak daha sonra yabancı gazeteciler ve insan hakları örgütlerinin temsilcileri Şerid’e girebildiğinde daha büyük bir hukuki mücadelenin başlaması bekleniyor.

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Gazze savaşı sırasında IDF, Gazze Şeridi’ndeki on binlerce bina ve evi yıktı veya bunlara zarar verdi, sınır çitinin Gazze tarafında gelecekteki tampon bölgenin kurulması için yüzlerce dönüm Filistin arazisine el koydu ve Gazze’deki evleri ateşe verdi. Bu tür saldırılar her durumda, IDF’nin savaştan sonraki eylemlerini açıklaması ve gerekçelendirmesi gerekebilir, aksi takdirde savaş suçları işlemekle suçlanma riskiyle karşı karşıya kalabilir. Böyle bir durumda, UAD’nin sivil binaların operasyonel gerekçe olmadan tahrip edildiğine dair delil alması halinde, İsrailli yetkililerin yanı sıra IDF askerleri ve subayları hakkında da uluslararası tutuklama emri çıkarılabilir.”