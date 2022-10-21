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Yerel Terör operayonu: 4 gözaltı
Yerel

Terör operayonu: 4 gözaltı

Şanlıurfa'da terör operasyonunda 4 zanlı yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-21 16:08:00 -
Terör operayonu: 4 gözaltı

Şanlıurfa'da, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, sosyal medya aracılığıyla terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirlenen zanlılara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için emniyete götürüldü.

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