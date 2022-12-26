Terör operasyonu: 4 gözaltı
Şanlıurfa’daki terör operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa’da düzenlenen terör örgütü PKK/PYD operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerinin terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.
Bu çerçevede ekipler, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyelerinin yakalanması için bazı adreslere operasyon düzenledi.
Yapılan operasyonda terör örgütü üyesi 4 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.