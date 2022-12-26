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Yerel Terör operasyonu: 4 gözaltı
Yerel

Terör operasyonu: 4 gözaltı

Şanlıurfa’daki terör operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 16:01:00 -
Terör operasyonu: 4 gözaltı

Şanlıurfa’da düzenlenen terör örgütü PKK/PYD operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerinin terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

Bu çerçevede ekipler, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyelerinin yakalanması için bazı adreslere operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda terör örgütü üyesi 4 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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